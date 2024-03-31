Беговое сообщество Киева собралось на Трухановском острове, чтобы пробежать за “Пистона” вместе. Как рассказал друг и соорганизатор спортивного мероприятия Артем Свергун, это был уже второй забег памяти Максима Кагала, сообщает 24 Канал.

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"Пистон" – настоящий герой

Для друзей погибшего воина важность этого мероприятия заключалась в том, чтобы именно таким образом все почтили друга, который защищал нашу землю.

Мы внедрили ежегодные соревнования в память "Пистона", в марте "месяц смерти" традиционно полумарафон, в июле в честь дня рождения – кроссфит. Эмоции всегда в такие моменты спорные, с одной стороны приятно видеть такое количество людей, которые приехали из разных городов почтить память, с другой – лучше бы такой необходимости не было,

– рассказал товарищ Героя Украины.

Сообщество друзей считает, что такие мероприятия, это лучший путь нести везде годы память о Максиме, что таким образом чествуют своего друга, проливая пот в честь невероятного человека.



Мероприятие в память о "Пистоне" / Фото предоставлено 24 Каналу

Своими эмоциями от бегового события в память о "Пистоне" поделился командир рота Максима (во времена Мариуполя), а ныне командир второго батальона 12-й бригады "Азов" Дмитрий Данилов.

Воин признался, что уже давно не бегал, а 30 марта пробежал свои 10 километров за "Пистона" в районе выполнения боевого задания. Дмитрий рассказал, что очень необычно бежать не с Максимом, а в его память.

Бег, потому что память о человеке живет до тех пор, пока его помнят. "Пистон" – настоящий герой. Макс мотивировал к занятиям спортом еще при жизни, но и после гибели привлекает к активному образу жизни очень много людей,

– добавил Дмитрий Данилов.

Принимай жизнь как героический вызов – так жил Максим

Соучредитель семей защитников "Азовстали" Анна Науменко рассказала, что 30 марта у каждого был свой вызов. Лично для нее пробежать дистанцию в 5 километров вместо "километра воли" – личный вызов.

Только преодолевая себя, свою лень и слабость, ты становишься лучше, так жил Максим. Поэтому сегодняшнее событие это акт в две стороны: я чту память Максима таким способом, как он любил проводить свободное время, а он делает меня лучше,

– заявила Анна Науменко.



Беговой забег памяти Героя Украины / Фото предоставлены 24 Каналу

Почему важно помнить?

Большинство людей живут стандартные не интересные жизни, Максим стоил сотен по качественной характеристике. Он мотивировал, был примером, был тем лидером, который делал этот мир лучше, теперь неся память о нем, а, самое главное – его ценности, он продолжает жить в нас. Продолжает двигать мир,

– добавила соучредитель семей защитников "Азовстали".

Спортивное мероприятие в память о Максиме Кагале "Пистоне" / Фото предоставлены 24 Каналу