"После 0:3 игра закончилась": Степаненко нашел объяснение сокрушительного поражения Шахтера

Полузащитник Тарас Степаненко прокомментировал поражение Шахтера от РБ Лейпциг в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Весной "горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.

Донецкий Шахтер упустил возможность зацепиться за второе место в группе F, которое давало путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Подопечные Игоря Йовичевича потерпели разгромное поражение от РБ Лейпциг со счетом 0:4.

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По мнению капитана "горняков" Тараса Степаненко, на результат игры повлияли кадровые проблемы команды.

"Лейпциг играл на своих сильных сторонах, выжидали ошибки и вбегали в быстрые контратаки.

У нас есть проблемы в плане травмированных игроков – Швед выпал, Зубков выпал, у Конопли есть проблемы. Немного с этим трудновато было, но это опыт, надо двигаться дальше".

Также хавбек Шахтера отметил, что соперник благодаря прессингу и быстрым атакам полностью нивелировал усилия украинской команды.

"Первый гол – они доминировали, потом мы начали смелее играть, начали прессинговать, было несколько полумоментов. Вышли на второй тайм, хотели нажать на них, но они забили второй, третий… Что ты уже поделаешь?

У них на кураже начало все выходить, стенки, когда выиграешь 3:0 – все выходит, психологически не сдерживаешь себя. После 0:3 игра уже закончилась. Те голы, которые они забили, нам показывали на теории, они после перехвата очень грамотно играют вперед, очень быстрые игроки".

Теперь команда Йовичевича будет готовиться к весенним матчам Лиги Европы.

Мы вышли в евровесну, конечно хотели зацепиться за Лигу чемпионов, но... Тренер поблагодарил за эту кампанию, сказал, что надо готовиться к очень важным матчам в чемпионате,

– сказал Степаненко.

Напомним, еще в предпоследнем туре Шахтер гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка 1/16 финала второго по значимости турнира состоится в понедельник, 7 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2023 года. Победители пар выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать победители групп Лиги Европы.