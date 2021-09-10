Стеклянный футболист: фанаты Вест Хэма смеются над Ярмоленко после травмы в сборной Украины
Источник:24 канал
Андрей Ярмоленко получил травму в товарищеской игре сборной Украины. После чего болельщики Вест Хэма начали неприятно шутить про украинского футболиста и его травме.
Черный юмор фанатов в сторону Ярмоленко
Андрей Ярмоленко снова получил досадное повреждение. Вингер был вынужден досрочно покинуть поле в товарищеском спарринге Чехия – Украина. После этого на футболиста вылилось немало негатива и злых насмешек со стороны английских фанатов.
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Болельщики Вест Хэма, за который выступает Ярмоленко, начали троллить футболиста из-за травм. Интересно, что в игре за сборную повреждения Андрею нанес его же партнер по команде АПЛ Алекс Крал. Чех только в конце августа 2021 года стал игроком "молотобойцев". Вест Хэм взял защитника в аренду у московского Спартака.
Крал еще не успел сыграть ни одного матча за наш клуб, но уже сделал нас лучшими,
– вот так жестко пишут фанаты Вест Хэма о травме Ярмоленко в твиттере.
Болельщики таким комментарием намекнули, что украинец является наиболее слабым футболистом в составе их любимой команды.
Но на этом фанаты "молотобойцев" не остановились. Ультрас назвали Ярмоленко стеклянным футболистом и игроком, который больше травмирован, чем играет.
- "Тоже мне новость! А когда Ярмоленко вообще не травмирован?"
- "Что и требовалось доказать: Ярмоленко – стеклянный"
"В нашем клубе нет места такому низкому поведению"
После таких неожиданно злых комментариев поддержал Андрея неофициальный сайт Вест Хэма. В материале они не менее жестко ответили фанатам: "Те, кто злорадствует в твиттере по поводу травмы Ярмоленко, ваше поведение – это безвкусица. В нашем футбольном клубе нет места такому низкому поведению".
На портале отметили, что украинец пропустил большой отрезок времени из-за травмы, но до сих пор может выйти на футбольное поле и изменить ход поединка.
- Отметим, что в этом сезоне 2021/2022 украинский футболист сыграл за английский клуб четыре матча. Однако один из них был за вторую команду Вест Хэма. За полученное игровое время запомнился двумя голевыми передачами на партнеров по команде. Оба ассиста были в поединке за вторую команду "молотобойцев".
- Контракт Андрея с клубом АПЛ действует до конца июня 2022 года.