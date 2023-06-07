Путем Свитолиной: пятая ракетка мира Циципас намекнул на отношения с топ-теннисисткой из Испании

Стефанос опубликовал совместное селфи с первой ракеткой Испании Паулой Бадосой. То же сделала и девушка, которая перед этим опровергла отношения с известной моделью.

Семейные отношения между спортсменами – далеко не редкость. Самым ярким примером для украинцев может служить одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитолина.

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Спортсменка построила успешные отношения с французским теннисистом Гаэлем Монфисом. В прошлом году у пары родилась дочь Скай. Похоже, теперь мир получил новую звездную пару.

На романтические отношения друг с другом намекнули пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса, которая идет 29-й в рейтинге WTA. Ранее Паули приписывали роман с моделью Хуаном Бентанкуром.

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Впрочем под соответствующим постом в инстаграм девушка отметила, что это полный бред. И вот теперь Бадоса и Циципас одновременно выставили у Spotify общую аватарку.

Отметим, что на днях Паула посетила матч Ролан Гаррос с участием Стефаноса. Грек вылетел из грунтового Grand Slam в четвертьфинале, уступив Карлосу Алькарасу (2:6, 1:6, 6:7). А вот Паула пропустила состязание в Париже.

. В 2021 году Циципас разошелся со своей девушкой Теодорой Петалас, ведь пара жила в разных городах. После этого Стефанос признавался, что решил сконцентрироваться на теннисе.