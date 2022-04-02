Ставь на защиту ворот: попугай прервал тренировку сборной Бразилии – забавное видео
Источник:инстаграмм 433
На одну из тренировок сборной Бразилии по футболу пришел незваный гость. Попугай решил проверить на прочность каркас ворот.
Незваный гость на тренировке
Бразильские футболисты спокойно проводили свою обычную тренировку. Но в один момент на него пришел попугай, заставивший национальную команду прервать тренировочный процесс.
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Незваный гость сел на перекладину ворот. Как ни старались персонал команды и голкипер Ливерпуля Беккер Алисон, но согнать пернатого не смогли. Впоследствии красивый попугай сам покинул тренировку Бразилии.
В память о себе попугай оставил дыры на перчатках Алисона.
Попугай залетел на тренировку Бразилии: смотрите видео
Свой последний матч Бразилия сыграла 30 марта против Боливии. Подопечные Тете одержали разгромную победу со счетом 0:4 в квалификации на чемпионат мира-2022.