В США решили создать Парк национальных героев. Там должны установить скульптуры выдающихся американцев, включая спортсменов, политиков и деятелей искусства.

Решение о создании "Национального парка американских героев" подписал Дональд Трамп в один из последних дней своего президентства. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Белого дома.

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Причиной для создания такого парка Дональд Трамп назвал "Америка – страна героев". А во время массовых протестов, которые всколыхнули США в 2020 году, немало памятников было повреждено.

В документе указаны имена первых лиц, чьи статуи должны установить в этом парке. Среди них есть и спортсмены – боксер Мохаммед Али и баскетболист Коби Брайант.

Где именно будет открыт такой парк героев – пока не указано. Как и неизвестно то, будет ли новоизбранный президент США Джо Байден воплощать в жизнь это решение.