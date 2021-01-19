Статуи Коби Брайанта и Мохаммеда Али установят в Парке национальных героев США
В США решили создать Парк национальных героев. Там должны установить скульптуры выдающихся американцев, включая спортсменов, политиков и деятелей искусства.
Решение о создании "Национального парка американских героев" подписал Дональд Трамп в один из последних дней своего президентства. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте Белого дома.
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Причиной для создания такого парка Дональд Трамп назвал "Америка – страна героев". А во время массовых протестов, которые всколыхнули США в 2020 году, немало памятников было повреждено.
В документе указаны имена первых лиц, чьи статуи должны установить в этом парке. Среди них есть и спортсмены – боксер Мохаммед Али и баскетболист Коби Брайант.
Где именно будет открыт такой парк героев – пока не указано. Как и неизвестно то, будет ли новоизбранный президент США Джо Байден воплощать в жизнь это решение.
- Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в авиакатастрофе. Вертолет, в котором находился Брайант, разбился. Вместе с ним погибли еще восемь человек, в том числе и его 13-летняя дочь Джанна.
- Брайант всю жизнь выступал за команду Лос-Анджелес Лейкерс, став легендой клуба. С "озерянами" он выиграл пять титулов чемпиона НБА.
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