В США вирішили встановити Парка національних героїв. Там мають встановити скульптури видатних американців, включаючи спортсменів, політиків і діячів мистецтва.

Рішення про створення "Національного парку американських героїв" підписав Дональд Трамп в один з останніх днів свого президентства. Відповідне рішення опубліковано на офіційному сайті Білого дому.

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Причиною для створення такого парку Дональд Трамп назвав те, що "Америка – країна героїв". А під час масових протестів, які сколихнули США у 2020 році, чимало пам'ятників було пошкоджено.

В документі вказані імена перших осіб, чиї статуї мають встановити в цьому парку. Серед них є й спортсмени – боксер Мохамед Алі та баскетболіст Кобі Браянт.

Де саме буде відкрито такий парк героїв – поки не вказано. Як і невідомо те, чи буде новообраний президент США Джо Байден втілювати в життя це рішення.