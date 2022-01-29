Коби Брайант с дочерью Джиджи и еще 7 человек погибли 26 января 2020 года, когда вертолет с ним на борту разбился вблизи города Калабасас. Через два года на этом месте скульптор Дэн Медина установил временную скульптуру. На ней изображен Коби Брайант с дочерью.

Подробнее Два года гибели: Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте трагедии

Однако установленная скульптура – ​​временная. Постоянной на месте аварии не будет. Власти города не планируют устраивать там мемориал.

При этом поклонникам Коби Брайанта понравился вариант скульптуры. И они хотели видеть на этом месте постоянный памятник.

Сам Дэн Медина готов бесплатно подарить городу постоянную скульптуру в натуральную величину, чтобы ее установили на месте гибели баскетболиста. Но пока этого нет в планах властей города.