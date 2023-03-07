Переплюнул Месси: Зинченко стал лидером по интересному показателю в топ-5 европейских лиг

С каждым матчем Александр Зинченко приятно удивляет свою игру за Арсенал. Украинец стал одним из авторов волевой победы в предыдущем туре АПЛ над Борнмутом.

Лондонский клуб проигрывая 0:2 сумел отыграть в счете по ходу второго тайма. А победу "канониры" вырвали уже в компенсированное к матчу время – 3:2.

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Превращается в лидера АПЛ

Александр Зинченко появился на поле с первых секунд и отыграл поединок. В победном матче украинец отличился 62 передачами в финальную треть поля соперника.

Показатель украинского легионера Арсенала стал лучшим в этом компоненте игры в топ-5 чемпионатов в Европе за прошедшие выходные.

Интересно, что ближайшим конкурентом Зины в этом показателе стал его одноклубник Букайо Сака, который в ворота Борнмута не забивал – 51 пас.

Также в топ-3 попал еще один лидер Арсенала Мартин Эдегор – 48 передач.

К слову, в топ-10 по этому показателю нашлось место сразу пяти "канонирам". Четвертое место занял Томас Парти, забивший первый гол Арсенала в ворота "вишен" – 47 передач, а седьмую строчку за собой забрал защитник Уильям Салиба (41 пас).

Отметим, что в десятке лучших есть три футболиста ПСЖ – Лионель Месси, Витинья, Килиан Мбаппе и Фабиан Руис. также игрок французского Лиона Матис Райан Шерки.



Статистика Зинченко в матче против Борнмута / Фото Squawka

Уже в своем первом сезоне за Арсенал Зинченко может завоевать чемпионство в АПЛ. Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ, имея преимущество над МанСити в 5 баллов – 63 против 58 у "горожан".

В сезоне-2022/2023 Зинченко провел за Арсенал 23 матча, в которых забил один гол и отдал два ассиста. Фанаты Арсенала уже называют Александра "капитаном без повязки". Трансфер в "канониры" из МаНСити точно стал правильным решением для украинца, который стал одним из лидеров лондонского клуба.