Лондонський клуб програючи 0:2 зумів відіграти у рахунку по ходу другого тайму. А перемогу "каноніри" вирвали вже у компенсований до матчу час – 3:2.

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Перетворюється у лідера АПЛ

Олександр Зінченко з'явився на полі з перших секунд та відіграв увесь поєдинок. У переможному матчі українець відзначився 62 передачами у фінальну третину поля суперника.

Показник українського легіонера Арсенала став найкращим у цьому компоненті гри у топ-5 чемпіонатів у Європі за минулі вихідні.

Цікаво, що найближчим конкурентом Зіни у цьому показнику став його одноклубник Букайо Сака, який у ворота Борнмута не забивав – 51 пас.

Також у топ-3 потрапив ще один лідер Арсенала Мартін Едегор – 48 передач.

До слова, у топ-10 за цим показником знайшлось місце одразу п'ятьом "канонірам". Четверте місце посів Томас Парті, який забив перший гол Арсенала у ворота "вишень" – 47 передач, а сьому сходинку за собою забрав захисник Вільям Саліба (41 пас).

Відзначимо, що у десятці найкращих є три футболісти ПСЖ – Ліонель Мессі, Вітінья, Кіліан Мбаппе та Фабіан Руїс. також гравець французького Ліона Матіс Раян Шеркі.



Статистика Зінченка у матчі проти Борнмута / Фото Squawka

Вже у своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко може здобути чемпіонство в АПЛ. Команда Мікеля Артети лідирує в АПЛ, маючи перевагу над МанСіті у 5 балів – 63 проти 58-ми у "містян".

До слова. У сезоні-2022/2023 Зінченко провів за Арсенал 23 матчі, у яких забив один гол та віддав два асисти. Фанати Арсенала вже називають Олександра "капітаном без пов'язки". Трансфер до "канонірів" із МаНСіті точно став правильним рішенням для українця, який став одним із лідерів лондонського клубу.