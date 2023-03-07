Лондонський клуб програючи 0:2 зумів відіграти у рахунку по ходу другого тайму. А перемогу "каноніри" вирвали вже у компенсований до матчу час – 3:2.
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Перетворюється у лідера АПЛ
Олександр Зінченко з'явився на полі з перших секунд та відіграв увесь поєдинок. У переможному матчі українець відзначився 62 передачами у фінальну третину поля суперника.
Показник українського легіонера Арсенала став найкращим у цьому компоненті гри у топ-5 чемпіонатів у Європі за минулі вихідні.
Цікаво, що найближчим конкурентом Зіни у цьому показнику став його одноклубник Букайо Сака, який у ворота Борнмута не забивав – 51 пас.
Також у топ-3 потрапив ще один лідер Арсенала Мартін Едегор – 48 передач.
До слова, у топ-10 за цим показником знайшлось місце одразу п'ятьом "канонірам". Четверте місце посів Томас Парті, який забив перший гол Арсенала у ворота "вишень" – 47 передач, а сьому сходинку за собою забрав захисник Вільям Саліба (41 пас).
Відзначимо, що у десятці найкращих є три футболісти ПСЖ – Ліонель Мессі, Вітінья, Кіліан Мбаппе та Фабіан Руїс. також гравець французького Ліона Матіс Раян Шеркі.
Статистика Зінченка у матчі проти Борнмута / Фото Squawka
Вже у своєму першому сезоні за Арсенал Зінченко може здобути чемпіонство в АПЛ. Команда Мікеля Артети лідирує в АПЛ, маючи перевагу над МанСіті у 5 балів – 63 проти 58-ми у "містян".