Камбосос почти не попадал в Ломаченко: статистика ударов чемпионского боя

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе. Украинец полностью доминировал на ринге, что подтверждает статистика ударов.

В австралийском Перте на RAC Arena состоялось шоу с участием украинского боксера Василия Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF против местного Джорджа Камбососа завершился досрочно.

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Ломаченко заслуженно победил Камбососа

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде. Опубликованная статистика ударов от Compubox свидетельствует о том, что Ломаченко значительно перестрелял Камбососа.

Всего Ломаченко нанес 480 ударов, из них цели достигли 175 (36.5%). Камбосос за бой ударил 371 раз, в цель попало лишь 40 (10.8%).

Если рассматривать чисто джебы, то преимущество Василия еще более заметно: из 270 джебов он донес до цели 70 (25.9%), Камбосос попал лишь 4 раза из 182 ударов (2.2%).

По мощным ударам (более сильной рукой) украинец точно выполнил 105 из 210 ударов (ровно 50%), а австралиец попал 36 из 189 силовых ударов (19%).

Напомним, это 18-я победа Ломаченко на профи-ринге при 3 поражениях. Василий завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.