С Ракицким в защите: стартовый состав Шахтера на матч Лиги Европы против Фейенорда
Источник:ФК Шахтер
В четверг, 9 марта, донецкий Шахтер сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Фейенорда из Нидерландов. Тренерский штаб "горняков" определился со стартовым составом команды.
Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы соперники проведут в Варшаве на городском стадионе "Легии". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.
Читайте также Шахтер уже играл с Фейенордом: Ракицкого удаляли, но "горняки" дважды победили
Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич определился со стартовым составом команды. Из-за больших кадровых проблем линия защиты "горняков" приобрела экспериментальный вид. На левом фланге защиты Богдана Михайличенко заменит номинальный вингер Дмитрий Топалов, вместо Ефима Копопли сыграет бразилец Лукас Тейлор, а в центре выйдет опытный Ярослав Ракицкий.
Стартовый состав Шахтера
- Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськив – Траоре
Стартовый состав Шахтера / twitter.com/FCShakhtar
Стартовый состав Фейенорда
- Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьски, Оркун Кокчу, Виффер – Идрисси, Джаханбакш, Хименес