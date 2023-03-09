Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы соперники проведут в Варшаве на городском стадионе "Легии". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00.

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Главный тренер Шахтера Игор Йовичевич определился со стартовым составом команды. Из-за больших кадровых проблем линия защиты "горняков" приобрела экспериментальный вид. На левом фланге защиты Богдана Михайличенко заменит номинальный вингер Дмитрий Топалов, вместо Ефима Копопли сыграет бразилец Лукас Тейлор, а в центре выйдет опытный Ярослав Ракицкий.

Стартовый состав Шахтера

Трубин – Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор – Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськив – Траоре

Стартовый состав Шахтера / twitter.com/FCShakhtar

Стартовый состав Фейенорда

Велленройтер – Хартман, Ганцко, Геертруйда, Педерсен – Шиманьски, Оркун Кокчу, Виффер – Идрисси, Джаханбакш, Хименес

История встреч. Шахтер и Фейенорд провели два матча на групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2017/18. "Горняки" выиграли сначала в Роттердаме благодаря дублю Бернарда (2:1), а затем одержали ключевую победу в Харькове, когда забивали Факундо Феррейра и дважды Марлос (3:1). Это позволило "оранжево-черным" финишировать выше конкурента и выйти в плей-офф.