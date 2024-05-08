Лунин или Куртуа: известно, кто будет защищать ворота Реала в ответном матче против Баварии

Мадридский Реал объявил стартовый состав на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Ворота "сливочных" будет защищать украинец Андрей Лунин.

Сегодня, 8 мая, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором местный Реал будет принимать немецкую Баварию из Мюнхена.

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Лунин снова сыграет против Баварии

В стартовую одиннадцатку, которую определил тренерский штаб "сливочных" во главе с Карло Анчелотти, попал украинский голкипер Андрей Лунин. 25-летний вратарь также играл и в первом матче в Мюнхене, который завершился ничьей со счетом 2:2.

Похоже, Лунин выиграл конкуренцию у звездного бельгийца Тибо Куртуа, который недавно восстановился после тяжелой травмы и уже провел первый матч в текущем сезоне, помог Реалу одолеть Кадис (3:0) в Ла Лаге.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел за Реал 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей. 12 раз украинский голкипер сохранил ворота королевского клуба в неприкосновенности.

Матч Реал – Бавария начнется в 22:00 по Киеву. Победитель противостояния сыграет в финале против дортмундской Боруссии.