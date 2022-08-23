Бенфика – Динамо: стартовые составы команд на ответный матч квалификации ЛЧ

Во вторник, 23 августа, состоится ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют португальская Бенфика и киевское Динамо. Поединок будет принимать стадион "Да Луж" в Лиссабоне.

Предыдущий матч закончился победой Бенфики. "Орлы" обыграли киевлян в Лодзе со счетом 0:2. Динамовцы выдали два кардинально разных тайма, но даже не забили гол престижа.

Кстати Бенфика – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Роман Яремчук остался в запасе. Виктор Цыганков и Денис Попов не сыграют из-за травм.

Стартовые составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Овчаренко, Шапаренко, Сидорчук, Караваев, Буяльский, Шепелев, Беседин.

Запасные: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Дубинчак, Антюх.

Бенфика: Влаходимос – Жилберту, Отаменди, Морату, Гримальдо – Флорентину, Энцо Фернандес – Нерес, Р. Силва, Жоау Мариу – Гонсало Рамуш

Запасные: Элтон, Бах, Ристич, А. Силва, Вертонген, Паулу Бернардо, Уайгль, Шикинью, Диого Гонсалвеш, Муса, Яремчук, Араухо.

Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Где смотреть матч – читайте по ссылке.