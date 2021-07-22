Стартап Refаce превратил олимпийских атлетов в супергероев, чтобы поддержать сборную: видео

23 июля в столице Японии Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Чтобы поддержать нашу сборную, украинское приложение Reface создало серию видео с атлетами. В роликах они перевоплотились в супергероев кино, например, Аквамена, Чудо Женщину, Железного Человека.

Совместно с Министерством иностранных дел, Украинским институтом и Министерством молодежи и спорта, НОК, Reface развернули кампанию в поддержку сборной. Украинцев и иностранцев, которые болеют за спортсменов из Украины, призывают писать слова поддержки олимпийцам в соцсетях с хештегом #серцемуТокіо и #OlympicUA.

Стоит внимания Экскурс по Олимпийским играм-2020: расписание, где смотреть, какие шансы у Украины

В рекламных видео известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан воплощена в образе Рей из Звездных войн, каратист Станислав Горуни – Нео из Матрицы, а пловец Михаил Романчук в роли Аквамена. Динамические и мотивационные ролики имеют целью не только познакомить с командой атлетов, которые представят Украину в этом году на Олимпийских играх, но и показать, что они являются героями и подогреть интерес к теме спорта в целом.

"Все, что сейчас нужно украинской сборной – это наша поддержка. Мы хотели показать в видео, что для нас они уже герои, чтобы все увидели, какие они крутые – каждый в своей категории. Мы уверены, что им будет ценен каждый пост в соцсетях и каждое теплое слово и видео, которое вы сделаете. Украинцы уже доказали, как круто могут и умеют болеть за футбольную сборную и, надеюсь, поддержка Олимпийской сборной будет не меньшей. Круто, если благодаря технологии Reface атлеты почувствуют что мы все с ними #серцемуТокіо", – рассказал сооснователь и CEO Reface Дмитрий Швец.

"Олимпийские игры в Токио – это прекрасная возможность продвинуть позитивный имидж Украины в мире. МИД решил помочь команде всемирно известного украинского стартапа Reface достичь этой цели творчески и нестандартно. Министерство и зарубежные дипломатические учреждения Украины во всем мире взялись усилить кампанию в поддержку нашей олимпийской сборной, чтобы она охватила как можно большую международную аудиторию", – отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Чтобы поддержать сборную в соцсетях, Reface разработали инструкцию. В ней рекомендуют:

делиться роликами и писать посты поддержки в соцсетях

не забывать тегать спортсменов в постах и официальные страницы Олимпийских игр

добавлять официальные хэштеги #OlympicUA и #серцемуТокіо

официальные хэштеги игр – #Tokyo2020 #Olympics2020

через приложение Reface в категории Ukraine Olympics создавать свои анимированные видео с атлетами, тегать их и федерации и делиться видео на своих социальных страницах.

"Уже вскоре вся Украина будет болеть за наших олимпийцев! Это точно придаст им сил и вдохновения. И я благодарю за творческий подход команду Reface. Давайте все вместе пожелаем олимпийской сборной удачи. Мы вместе с вами!" – добавил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.