Спільно з Міністерством закордонних справ, Українським інститутом та Міністерством молоді та спорту, НОК, Reface розгорнули кампанію у підтримку збірної. Українців та іноземців, які вболівають за спортсменів з України, закликають писати слова підтримки олімпійцям у соцмережах із хештегом #серцемуТокіо та #OlympicUA.

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У промоційних відео відома українська фехтувальниця Ольга Харлан втілена в образі Рей із Зоряних воєн, каратист Станіслав Горуна – Нео з Матриці, а плавець Михайло Романчук у ролі Аквамена. Динамічні та мотиваційні ролики мають на меті не лише познайомити із командою атлетів, які презентують Україну цьогоріч на Олімпійських іграх, але й показати, що вони є героями й підігріти інтерес до теми спорту в цілому.

"Все, що зараз потрібно українській збірній – це наша підтримка. Ми хотіли показати у відео, що для нас вони уже герої, щоб усі побачили які вони круті – кожен у своїй категорії. Ми певні, що їм буде цінний кожен пост у соцмережах і кожне тепле слово та відео, яке ви зробите. Українці вже довели, як круто можуть та вміють вболівати за футбольну збірну і надіюсь підтримка Олімпійської збірної буде не меншою. Круто, якщо завдяки технології Reface, атлети відчують що ми всі з ними #cерцемуТокіо", – розповів співзасновник та CEO Reface Дмитро Швець.

"Олімпійські ігри у Токіо — це чудова нагода просунути позитивний імідж України у світі. МЗС вирішило допомогти команді всесвітньо відомого українського стартапу Reface досягти цієї мети творчо і нестандартно. Міністерство та закордонні дипломатичні установи України в усьому світі взялися підсилити кампанію на підтримку нашої олімпійської збірної, аби вона охопила якомога більшу міжнародну аудиторію", – зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Щоб підтримати збірну у соцмережах, Reface розробили інструкцію. У ній рекомендують:

ділитись роликами і писати пости підтримки у соцмережах

не забувати тегати спортсменів у постах та офіційні сторінки Олімпійських ігор

додавати офіційні хештеги #OlympicUA та #cерцемуТокіо

офіційні хештеги ігор – #Tokyo2020 #Olympics2020

через додаток Reface у категорії Ukraine Olympics створювати свої анімовані відео з атлетами, тегати їх та федерації і ділитись відео на своїх соціальних сторінках.

"Вже незабаром вся Україна вболіватиме за наших олімпійців! Це точно придасть їм сил та натхнення. І я дякую за творчий підхід до цього команді Reface. Давайте всі разом побажаємо олімпійській збірній удачі. Ми разом з вами!" – додав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.