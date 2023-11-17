"Буду внимательнее": украинская теннисистка объяснила, почему пожала руку россиянке после матча

В четверг, 16 ноября, Юлия Стародубцева выступила в четвертьфинале турнира WTA 125 в Чили. В парном разряде с американкой Макэнной Джонс украинка обыграла россиянку Амину Аншбу и венгерку Деву Удварди.

После поединка произошел неприятный случай. Стародубцева неожиданно пожала руку сопернице из страны-агрессорки, что вызвало недоразумение украинских болельщиков.

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Произошло недоразумение

Теннисистка оперативно объяснила, почему так поступила. По словам Юлии, она не знала о национальности Амины Аншбы и только это послужило причиной рукопожатия.

Я не знала, что она россиянка, пока она мне не сказала "спасибо" во время рукопожатия. И я надеялась, может, это Казахстан. Амина Аншба просто не очень звучит как русское имя, а я пока еще мало всех знаю. Ее первый раз вижу. Я просто в своем репертуаре: ничего не знаю, ни игроков, ни правил WTA иногда.



Если бы знала, кто она, то, конечно, не пожала бы руку. Тем более, я вообще в шоке, что она под санкциями. Честно, первый раз о ней слышу. Буду внимательнее,

– заявила Стародубцева.

Напомним, что недавно Юлия Стародубцева одержала дебютную победу на уровне WTA. Также в октябре украинка триумфально выступила на турнире в Ранчо-Санта-Фе, где завоевала титул сразу и в одиночном, и в парном разряде.

. Стародубцева является девятой ракеткой Украины и занимает 159-е место в мировом рейтинге.