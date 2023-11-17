Після поєдинку стався неприємний випадок. Стародубцева несподівано потиснула руку суперниці з країни-агресорки, що викликало непорозуміння українських уболівальників.

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Сталося непорозуміння

Тенісистка оперативно пояснила, чому так вчинила. За словами Юлії, вона не знала про національність Аміни Аншби й тільки це стало причиною рукостискання.

Я не знала, що вона росіянка, поки вона мені не сказала "спасибо" під час рукостискання. І то я сподівалася, може, це Казахстан. Аміна Аншба просто не дуже звучить, як російське ім'я, а я поки ще мало всіх знаю. Її перший раз бачу. Я просто у своєму репертуарі: нічого не знаю, ні гравців, ні правил WTA іноді.



Якби знала, хто вона, то звичайно, не потиснула б руку. Тим більше я взагалі в шоці, що вона під санкціями. Чесно, перший раз про неї чую. Буду уважнішою,

– заявила Стародубцева.

Нагадаємо, що нещодавно Юлія Стародубцева здобула дебютну перемогу на рівні WTA. Також у жовтні українка тріумфально виступила на турнірі в Ранчо-Санта-Фе, де здобула титул одразу і в одиночному, і в парному розряді.

Довідка. Наразі Стародубцева є дев'ятою ракеткою України та посідає 159-те місце у світовому рейтингу.