Старт Магучих, бой Хижняка, выступление Терлюги: расписание Олимпиады-2020 на 5 августа

В четверг, 5 августа, состоится 13-й день XXXII летних Олимпийских игр. На старт выйдет немало украинцев. На трех стартах наши спортсмены будут бороться за золотые медали. Расписание выступлений – на Спорт24.

5 августа будет разыграно 26 комплектов наград. Украинцы могут претендовать на несколько из них. Среди них Людмила Лузан (гребля на каноэ), Анджелина Терлюга (каратэ), а также Александр Хижняк (бокс).

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Также в этот день свои выступления на Олимпиаде начинают прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Стоит поболеть и за прыгунью с шестом Марину Килипко, которая выступит в финале.

Календарь выступлений украинцев на Олимпиаде 5 августа

3:10. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко.

3:44. Гребля на каноэ. 200 метров. Людмила Лузан (финал – 5:57).

4:05. Гребля на байдарках. 500 метров. Мария Повх, Юлия Юрийчук (финал – 6:29).

5:30. Борьба. Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).

9: 03. Полуфинал. Александр Хижняк.

10:06. Велоспорт. Кейрин. Елена Старикова, Любовь Басова (финал – 11:45).

10: 30. Современное пятиборье. Павел Тимошенко.

11:00. Каратэ. Анжелика Терлюга. Четыре боя

13:00. Прыжки с шестом. Марина Килипко.

13:30. Спортивная ходьба. 20 км Иван Лосев, Эдуард Забуженко

13:37. Эстафета 4x400 метров. Женщины.

Сборная Украины после 4 августа имеет в своем активе одну золотую медаль, две серебряные и восемь бронзовых медалей.