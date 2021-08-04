Старт Магучих, бой Хижняка, выступление Терлюги: расписание Олимпиады-2020 на 5 августа
4 августа 2021 , 22:41Читати новину українською
Источник:24 канал
В четверг, 5 августа, состоится 13-й день XXXII летних Олимпийских игр. На старт выйдет немало украинцев. На трех стартах наши спортсмены будут бороться за золотые медали. Расписание выступлений – на Спорт24.
5 августа будет разыграно 26 комплектов наград. Украинцы могут претендовать на несколько из них. Среди них Людмила Лузан (гребля на каноэ), Анджелина Терлюга (каратэ), а также Александр Хижняк (бокс).
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Также в этот день свои выступления на Олимпиаде начинают прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.
Стоит поболеть и за прыгунью с шестом Марину Килипко, которая выступит в финале.
Календарь выступлений украинцев на Олимпиаде 5 августа
- 3:10. Прыжки в высоту. Квалификация. Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко.
- 3:44. Гребля на каноэ. 200 метров. Людмила Лузан (финал – 5:57).
- 4:05. Гребля на байдарках. 500 метров. Мария Повх, Юлия Юрийчук (финал – 6:29).
- 5:30. Борьба. Василий Михайлов (до 74 кг), Александр Хоцяновский (до 125 кг).
- 9: 03. Полуфинал. Александр Хижняк.
- 10:06. Велоспорт. Кейрин. Елена Старикова, Любовь Басова (финал – 11:45).
- 10: 30. Современное пятиборье. Павел Тимошенко.
- 11:00. Каратэ. Анжелика Терлюга. Четыре боя
- 13:00. Прыжки с шестом. Марина Килипко.
- 13:30. Спортивная ходьба. 20 км Иван Лосев, Эдуард Забуженко
- 13:37. Эстафета 4x400 метров. Женщины.