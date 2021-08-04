5 серпня буде розіграно 26 комплектів нагород. Українці можуть претендувати на декілька з них. Серед них Людмила Лузан (веслування на каное), Анджеліна Терлюга (карате), а також Олександр Хижняк (бокс).

До теми Олімпіада-2020: загальний медальний залік

Також в цей день свої виступи на Олімпіаді розпочинають стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.

Варто повболівати і за стрибунку з жердиною Марину Килипко, яка виступить у фіналі.

Календар виступів українців на Олімпіаді 5 серпня

3:10. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко.

3:44. Веслування на каное. 200 метрів. Людмила Лузан (фінал – 5:57).

4:05. Веслування на байдарках. 500 метрів. Марія Повх, Юлія Юрійчук (фінал – 6:29).

5:30. Боротьба. Василь Михайлов (до 74 кг), Олександр Хоцяновський (до 125 кг).

9:03. Бокс. Півфінал. Олександр Хижняк.

10:06. Велоспорт. Кейрін. Олена Старікова, Любов Басова (фінал – 11:45).

10:30. Сучасне п'ятиборство. Павло Тимошенко.

11:00. Карате. Анджеліка Терлюга. Чотири бої

13:00. Стрибки з жердиною. Марина Килипко.

13:30. Спортивна ходьба. 20 км. Іван Лосєв, Едуард Забуженко

13:37. Естафета 4x400 метрів. Жінки.

Збірна України після 4 серпня має у своєму активі одну золоту медаль, дві срібні та вісім бронзових медалей.