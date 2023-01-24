Украинский баскетболист получил два чемпионских перстня НБА: предыдущие пошли на пользу Украине

Украинский баскетболист Станислав Медведенко выставил на благотворительный аукцион чемпионские кольца, которые он получил в составе Лос-Анджелеса Лейкерса. В клубе решили подарить ему новые.

Станислав Медведенко выступал за Лос-Анджелес Лейкерс с 2000 по 2006 год. И в 2001 и 2002 годах становился чемпионом НБА. За эти победы баскетболисты получили чемпионские перстни. И после начала полномасштабной войны России против Украины, Медведенко решил выставить чемпионские кольца на благотворительный аукцион.

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"В моем районе на одном из самых высоких зданий был пункт дежурства. Мы следили за стратегически важной дорогой – Броварским проспектом. Это было время на то, чтобы переосмыслить свою жизнь. Я понял, что эти "земные" вещи должны работать на наше государство и нацию. Я подумал: "Если сейчас что-нибудь случится, то что мне те перстни?". Тогда я решил связаться с моим бывшим клубом Лос-Анджелес Лейкерс и выставить их на аукцион", – объяснил свое решение Медведенко.

Ставки на оба кольца начинались с пяти тысяч долларов. В итоге же лоты продали более чем за 250 тысяч: по 126 767 долларов за каждый. Собранные средства Медведенко решил привлечь в собственный фонд, занимающийся реабилитацией пострадавших от российской агрессии детей и восстановлением и переоборудованием спортивной инфраструктуры в разрушенных и поврежденных украинских школах.

"Мы делаем реабилитационные лагеря для детей с оккупированных территорий, для тех, чьи родители служат в ВСУ, а также для детей, потерявших родителей или одного из них из-за вооруженной агрессии РФ. Наша цель – принять в этих лагерях около 400 детей. Также помогаем восстанавливать спортивную инфраструктуру. Будем восстанавливать спортивный зал в одной из черниговских школ, а также закупать спортивный инвентарь и передавать его в учебные заведения. Государство все имеющиеся средства направляет на армию, поэтому мы выбрали именно такие направления работы", – рассказал Медведенко.

Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс не остался в стороне. Еще в декабре они присоединились к благотворительной помощи, предоставив спортивную экипировку для детских украинских баскетбольных школ и секций. А теперь отблагодарили и самого Медведенко – владелица клуба Джинни Басс во время одной из официальных встреч подарила баскетболисту новые чемпионские перстни.