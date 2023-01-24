Станіслав Медведенко виступав за Лос-Анджелес Лейкерс з 2000 до 2006 року. І у 2001 та 2002 роках ставав чемпіоном НБА. За ці перемоги баскетболісти отримали чемпіонські персні. Та після початку повномасштабної війни Росії проти України, Медведенко вирішив виставити чемпіонські персні на благодійний аукціон.

Варте уваги Від Ліги чемпіонів до захисту країни від ворога: Юрій Вернидуб став "Людиною 2022 року" серед тренерів світу

"В моєму районі на одній із найвищих будівель був пункт чергування. Ми слідкували за стратегічно важливою дорогою – Броварським проспектом. Це був час на те, щоб переосмислити своє життя. Я зрозумів, що ці "земні" речі мають працювати на нашу державу і націю. Я подумав: "Якщо зараз щось трапиться, то що мені ті персні?". Тоді я вирішив зв'язатися з моїм колишнім клубом Лос-Анджелес Лейкерс і виставити їх на аукціон", – пояснив своє рішення Медведенко.

Ставки на обидва персні починалися з п'яти тисяч доларів. У підсумку ж лоти продали за понад 250 тисяч: по 126 767 доларів за кожен. Зібрані кошти Медведенко вирішив залучити до власного фонду, що займається реабілітацією дітей, які постраждали від російської агресії та відновленням і переобладнанням спортивної інфраструктури в зруйнованих і пошкоджених українських школах.

"Ми робимо реабілітаційні табори для дітей з окупованих територій, для тих, чиї батьки служать в ЗСУ, а також для тих дітей, котрі втратили батьків або одного з них через збройну агресію РФ. Наша ціль – прийняти в цих таборах близько 400 дітей. Також допомагаємо відновлювати спортивну інфраструктуру. Будемо відбудовувати спортивний зал в одній із чернігівських шкіл, а також закуповувати спортивний інвентар і передавати його в навчальні заклади. Держава усі наявні кошти направляє на армію, тому ми обрали саме такі напрямки роботи", – розповів Медведенко.

Баскетбольний клуб Лос-Анджелес Лейкерс не залишився осторонь. Ще в грудні вони долучилися до благодійної допомоги, надавши спортивне екіпірування для дитячих українських баскетбольних шкіл та секцій. А тепер віддячили й самому Медведенку – власниця клубу Джинні Басс під час однієї з офіційних зустрічей подарувала баскетболісту нові чемпіонські персні.