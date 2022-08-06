Сколько денег удалось получить с аукциона

Самый титулованный игрок НБА в истории Украины владел двумя перстнями НБА за победы 2001 и 2002 годов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" в чемпионатах самой престижной баскетбольной лиги.

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Однако, чтобы приблизить победу Украины в войне против России, он решил продать кольца.

Сейчас для меня важнее победа Украины и то, чтобы украинские дети ассоциировали свое будущее с Украиной,

– подчеркнул легендарный баскетболист.

Ставки на оба кольца начинались с пяти тысяч долларов. В итоге же лоты продали более чем за 250 тысяч: по 126 767 долларов за каждый.

Собранные средства Медведенко планировал привлечь в собственный фонд, занимающийся реабилитацией пострадавших от российской агрессии детей и восстановлением и переоборудованием спортивной инфраструктуры в разрушенных и поврежденных украинских школах.

Что известно о баскетболисте