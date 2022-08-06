Сколько денег удалось получить с аукциона
Самый титулованный игрок НБА в истории Украины владел двумя перстнями НБА за победы 2001 и 2002 годов в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" в чемпионатах самой престижной баскетбольной лиги.
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Однако, чтобы приблизить победу Украины в войне против России, он решил продать кольца.
Сейчас для меня важнее победа Украины и то, чтобы украинские дети ассоциировали свое будущее с Украиной,
– подчеркнул легендарный баскетболист.
Ставки на оба кольца начинались с пяти тысяч долларов. В итоге же лоты продали более чем за 250 тысяч: по 126 767 долларов за каждый.
Собранные средства Медведенко планировал привлечь в собственный фонд, занимающийся реабилитацией пострадавших от российской агрессии детей и восстановлением и переоборудованием спортивной инфраструктуры в разрушенных и поврежденных украинских школах.
Что известно о баскетболисте
- Медведенко играл на позиции тяжелого нападающего.
- Он является двукратным чемпионом НБА в составе Лос-Анджелеса Лейкерса (2001, 2002).
- Начало профессиональной карьеры провело в киевских клубах Денди-СКИФ (1995 – 1996), Денди-Баскет (1996 – 1997) и Строитель (1997 – 1998).