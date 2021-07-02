В России возмутились таким поступком Черчесова. На вопрос СМИ, будет ли Черчесов болеть за Украину в матче с Англией, тренер дал короткий ответ:

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Андрея я поздравил вчера.

Зато свое мнение высказывают болельщики на разных сайтах. Некоторые из них рассердились на тренера и считают, что его нужно отправить в отставку лишь за сам факт звонка тренеру украинской сборной.

Впрочем, большинство шутит над темой разговора, мол, что же такого мог Черчесов посоветовать Шевченко, если его команда даже не смогла преодолеть групповой этап.

Черчесов не собирается в отставку

Несмотря на провал команды, Черчесов в отставку не собирается.

"Я занимаю государственную должность. Ее просто так не оставляют. Кого-то приглашают, а меня назначили. Как только скажут "стоп" – все", – заявил на пресс-конференции 2 июля Станислав Черчесов, который получает по контракту 2,5 млн евро в год.