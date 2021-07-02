У Росії обурилися таким вчинком Черчесова. На питання ЗМІ, чи буде Черчесов вболівати за Україну в матчі з Англією, тренер дав коротку відповідь:

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Андрія я привітав учора.

Зате свою думку висловлюють вболівальники на різних сайтах. Деякі з них розсердилися на тренера і вважають, що його потрібно відправити у відставку лише за сам факт дзвінка тренеру української збірної.

Втім, більшість жартує над темою розмови, мовляв, що ж такого міг Черчесов порадити Шевченко, якщо його команда навіть не змогла подолати груповий етап.

Черчесов не збирається у відставку

Незважаючи на провал команди, Черчесов у відставку не збирається.

"Я займаю державну посаду. Її просто так не залишають. Когось запрошують, а мене призначили. Як тільки скажуть "стоп" – усе", – заявив на прес-конференції 2 липня Станіслав Черчесов, який отримує за контрактом 2,5 млн євро на рік.