Квалификация к Евро-2024: стало известно, на каком стадионе Украина сыграет матч против Мальты

В восьмом туре квалификации к чемпионату Европы по футболу команда Сергея Реброва сыграет свой матч против мальтийцев. Хозяева объявили, где будет проходить игра.

Второй матч в группе между Мальтой и Украиной состоится 17 октября. Команды уже сыграли первый поединок, который проходил в Словакии, тогда в напряженном матче Украина одержала минимальную победу благодаря голу Виктора Цыганкова.

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Украину будут принимать на главном стадионе страны

Матч состоится на главной арене Мальты. Это "Национальный" стадион в поселке Та-Кали. Арена способна вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.

Стадион, где Украина сыграет против Мальты / УАФ

Напомним. Сборная Украины после трех сыгранных матчей имеет в своем активе 6 очков, Мальта же сыграла 4 матча и все проиграла. Результаты, календарь матчей и турнирная таблица квалификационного раунда к Евро-2024 доступны по ссылке.