А как же Лунин: Анчелотти рассказал, когда Куртуа вернется на поле

Бельгийский голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа завершает восстановление после тяжелой травмы. Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти рассказал, когда конкурент Андрея Лунина сможет вернуться на поле.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Куртуа. Последний уже более полугода восстанавливается после тяжелой травмы передней крестообразной связки левого колена

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Куртуа может вернуться уже в конце марта

Куртуа и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против Атлетика и к противостоянию Лиги чемпионов против "горожан",

– сказал Анчелотти.

Напомним, Куртуа получил повреждение в августе и, как ожидалось, не сыграет до конца сезона. Поэтому Реал нашел временную замену Тибо в лице арендованного Кепы Аррисабалаги.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 22 матча за "сливочных" во всех турнирах – это больше, чем он провел поединков за 5 предыдущих кампаний в "королевском клубе". В этом сезоне украинец пропустил 17 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".

Матч Ла Лиги Реал Мадрид – Атлетик Бильбао состоится 31 марта. Первая встреча подопечных Анчелотти с Манчестер Сити в 1/4 Лиги чемпионов состоится 9 апреля.