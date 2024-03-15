Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Куртуа. Последний уже более полугода восстанавливается после тяжелой травмы передней крестообразной связки левого колена
Читайте также В компании Мбаппе и Кейна: Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов
Куртуа может вернуться уже в конце марта
Куртуа и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против Атлетика и к противостоянию Лиги чемпионов против "горожан",
– сказал Анчелотти.
Напомним, Куртуа получил повреждение в августе и, как ожидалось, не сыграет до конца сезона. Поэтому Реал нашел временную замену Тибо в лице арендованного Кепы Аррисабалаги.
Матч Ла Лиги Реал Мадрид – Атлетик Бильбао состоится 31 марта. Первая встреча подопечных Анчелотти с Манчестер Сити в 1/4 Лиги чемпионов состоится 9 апреля.