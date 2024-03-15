Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал когда вернутся травмированные Эдер Милитао и Тибо Куртуа. Последний уже более полугода восстанавливается после тяжелой травмы передней крестообразной связки левого колена

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Куртуа может вернуться уже в конце марта

Куртуа и Милитао уже тренируются с командой. Мы используем перерыв на матчи сборных, чтобы они вошли в ритм. Думаю, что они будут готовы к матчу Ла Лиги против Атлетика и к противостоянию Лиги чемпионов против "горожан",

– сказал Анчелотти.

Напомним, Куртуа получил повреждение в августе и, как ожидалось, не сыграет до конца сезона. Поэтому Реал нашел временную замену Тибо в лице арендованного Кепы Аррисабалаги.

Стоит знать. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 22 матча за "сливочных" во всех турнирах – это больше, чем он провел поединков за 5 предыдущих кампаний в "королевском клубе". В этом сезоне украинец пропустил 17 голов и 10 раз оставлял свои ворота "сухими".

Матч Ла Лиги Реал Мадрид – Атлетик Бильбао состоится 31 марта. Первая встреча подопечных Анчелотти с Манчестер Сити в 1/4 Лиги чемпионов состоится 9 апреля.