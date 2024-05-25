Шахтер пока не принимает предложения по Судакову: когда клуб будет готов продать полузащитника

За Георгием Судаковым уже давно следят европейские гранды. Однако Шахтер не готов так просто отпускать своего лидера.

"Горняки" подписали с Судаковым новый контракт, согласно которому Шахтер хочет заработать на полузащитнике около 150 миллионов. Несмотря на это клуб все же будет пытаться набить футболисту цену.

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Судакова пока не будут продавать

Шахтер не планирует договариваться с потенциальными покупателями до завершения Евро-2024.

На Судакова планируют открыть охоту Тоттенхэм и Челси. Обе команды уже консультировались по его приобретению. Также Наполи не сдается насчет трансфера полузащитника и готово предложить Шахтеру большую сумму за ту, что предлагало ранее.

"Горняки" считают, что результаты чемпионата Европы-2024 по футболу могут повысить стоимость украинского футболиста на рынке и таким образом, они смогут заработать на нем еще более солидную сумму.

В сезоне-2023/2024 Георгий Судаков сыграл за Шахтер 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 ассистов.

Напомним, что Евро-2024 будет проходить в Германии с 14 июня по 14 июля.

Матчи группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы-2024 по футболу