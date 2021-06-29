Сборные Украины и Швеции используют одинаковую гамму цветов для своей формы – синюю и желтую. Для сборной Украины желтый комплект формы – домашний, синий – гостевой, а белый – запасной.

Стоящее Сборная Украины побеждала Швецию на Евро-2012: где сейчас игроки этой команды

В матче против сборной Швеции Украина сыграет в синем комплекте формы (ворота будут в оранжевом). Зато шведы – в желтом (вратарь – в сером).



Комплекты форм, в которых сыграют сборные Украины и Швеции в 1/8 финала Евро-2020 / Фото УАФ

Отметим, что сборная Украины на Евро-2020 уже выступала в синем комплекте формы. Именно в этой форме команда сыграла в матче против Нидерландов. Ведь "оранье" в этом матче играли в своей традиционной оранжевой форме.