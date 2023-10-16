Мудрик почти на уровне с Тьяго Силвой: стали известны заработные платы игроков в Челси

Михаил Мудрик получает солидную сумму в лондонском коллективе. И вот украинец не на передовых позициях.

Стали известны заработные платы игроков в Челси. Самый оплачиваемый "аристократ" – Рахим Стерлинг.

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Осталось дать результат

Лондонский коллектив, который в нынешнем сезоне снова доставляет одни неприятности своим болельщикам, занимая 11 место в турнирной таблице. Испанский сайт Capalogy, в свою очередь, решил опубликовать заработную плату игроков Челси. Футболисты в столице Англии получают солидные суммы, однако, к сожалению, для фанатов "пенсионеров" это не помогает им приносить соответствующий результат.

Украинский представитель лондонцев Михаил Мудрик, недавно отметился дебютным голом в синей футболке получает 100 тысяч фунтов в неделю. Такая заработная плата талантливого вингера является 11-й в команде. Самым оплачиваемым футболистом Челси стал Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов в неделю, второе место занял капитан коллектива Рис Джеймс – 250 тысяч, а тройку лидеров замкнули Уэсли Фофана и Бен Чилвелл, которым платят 200 тысяч фунтов в неделю.

Зарплатная ведомость Челси

Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов

Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов

Весли Фофана – 200 тысяч фунтов

Бен Чилвелл – 200 тысяч фунтов

Кристофер Нкунку – 190 тысяч фунтов

Энцо Фернандес – 180 тысяч фунтов

Марк Кукурелья – 175 тысяч фунтов

Мойсес Кайседо – 150 тысяч фунтов

Маланг Сарр – 120 тысяч фунтов

Тиаго Силва – 110 тысяч фунтов

Михаил Мудрик – 100 тысяч фунтов

Карни Чуквуэмека – 100 тысяч фунтов

Бенуа Бадиашиль – 90 тысяч фунтов

Аксель Дисаси – 80 тысяч фунтов

Коул Палмер – 75 тысяч фунтов

Николя Джексон – 65 тысяч фунтов

Роберт Санчес – 60 тысяч фунтов

Конор Галлахер – 50 тысяч фунтов

Трево Чалоба – 50 тысяч фунтов

Нони Мадуэке – 50 тысяч фунтов