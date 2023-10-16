Мудрик почти на уровне с Тьяго Силвой: стали известны заработные платы игроков в Челси

16 октября 2023, 17:06
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Источник:

Capalogy

Михаил Мудрик получает солидную сумму в лондонском коллективе. И вот украинец не на передовых позициях.

Стали известны заработные платы игроков в Челси. Самый оплачиваемый "аристократ" – Рахим Стерлинг.

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Осталось дать результат

Лондонский коллектив, который в нынешнем сезоне снова доставляет одни неприятности своим болельщикам, занимая 11 место в турнирной таблице. Испанский сайт Capalogy, в свою очередь, решил опубликовать заработную плату игроков Челси. Футболисты в столице Англии получают солидные суммы, однако, к сожалению, для фанатов "пенсионеров" это не помогает им приносить соответствующий результат.

Украинский представитель лондонцев Михаил Мудрик, недавно отметился дебютным голом в синей футболке получает 100 тысяч фунтов в неделю. Такая заработная плата талантливого вингера является 11-й в команде. Самым оплачиваемым футболистом Челси стал Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов в неделю, второе место занял капитан коллектива Рис Джеймс – 250 тысяч, а тройку лидеров замкнули Уэсли Фофана и Бен Чилвелл, которым платят 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним. Недавно Capalogy обнародовал заработные платы игроков Жироны. В частности, Артем Довбик стал третьим оплачиваемым игроком каталонцев, а лидер команды Виктор Цыганков получает вдвое меньше, чем его украинский одноклубник.

Зарплатная ведомость Челси

  • Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов
  • Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов
  • Весли Фофана – 200 тысяч фунтов
  • Бен Чилвелл – 200 тысяч фунтов
  • Кристофер Нкунку – 190 тысяч фунтов
  • Энцо Фернандес – 180 тысяч фунтов
  • Марк Кукурелья – 175 тысяч фунтов
  • Мойсес Кайседо – 150 тысяч фунтов
  • Маланг Сарр – 120 тысяч фунтов
  • Тиаго Силва – 110 тысяч фунтов
  • Михаил Мудрик – 100 тысяч фунтов
  • Карни Чуквуэмека – 100 тысяч фунтов
  • Бенуа Бадиашиль – 90 тысяч фунтов
  • Аксель Дисаси – 80 тысяч фунтов
  • Коул Палмер – 75 тысяч фунтов
  • Николя Джексон – 65 тысяч фунтов
  • Роберт Санчес – 60 тысяч фунтов
  • Конор Галлахер – 50 тысяч фунтов
  • Трево Чалоба – 50 тысяч фунтов
  • Нони Мадуэке – 50 тысяч фунтов
Автор: Роман Колодрубський