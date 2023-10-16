Мудрик почти на уровне с Тьяго Силвой: стали известны заработные платы игроков в Челси
Источник:Capalogy
Михаил Мудрик получает солидную сумму в лондонском коллективе. И вот украинец не на передовых позициях.
Стали известны заработные платы игроков в Челси. Самый оплачиваемый "аристократ" – Рахим Стерлинг.
Достойно внимания Наши зажигают в Англии: украинец забил гол-красавец Вулверхэмптона и ассистировал в игре с Челси
Осталось дать результат
Лондонский коллектив, который в нынешнем сезоне снова доставляет одни неприятности своим болельщикам, занимая 11 место в турнирной таблице. Испанский сайт Capalogy, в свою очередь, решил опубликовать заработную плату игроков Челси. Футболисты в столице Англии получают солидные суммы, однако, к сожалению, для фанатов "пенсионеров" это не помогает им приносить соответствующий результат.
Украинский представитель лондонцев Михаил Мудрик, недавно отметился дебютным голом в синей футболке получает 100 тысяч фунтов в неделю. Такая заработная плата талантливого вингера является 11-й в команде. Самым оплачиваемым футболистом Челси стал Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов в неделю, второе место занял капитан коллектива Рис Джеймс – 250 тысяч, а тройку лидеров замкнули Уэсли Фофана и Бен Чилвелл, которым платят 200 тысяч фунтов в неделю.Напомним. Недавно Capalogy обнародовал заработные платы игроков Жироны. В частности, Артем Довбик стал третьим оплачиваемым игроком каталонцев, а лидер команды Виктор Цыганков получает вдвое меньше, чем его украинский одноклубник.
Зарплатная ведомость Челси
- Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов
- Рис Джеймс – 250 тысяч фунтов
- Весли Фофана – 200 тысяч фунтов
- Бен Чилвелл – 200 тысяч фунтов
- Кристофер Нкунку – 190 тысяч фунтов
- Энцо Фернандес – 180 тысяч фунтов
- Марк Кукурелья – 175 тысяч фунтов
- Мойсес Кайседо – 150 тысяч фунтов
- Маланг Сарр – 120 тысяч фунтов
- Тиаго Силва – 110 тысяч фунтов
- Михаил Мудрик – 100 тысяч фунтов
- Карни Чуквуэмека – 100 тысяч фунтов
- Бенуа Бадиашиль – 90 тысяч фунтов
- Аксель Дисаси – 80 тысяч фунтов
- Коул Палмер – 75 тысяч фунтов
- Николя Джексон – 65 тысяч фунтов
- Роберт Санчес – 60 тысяч фунтов
- Конор Галлахер – 50 тысяч фунтов
- Трево Чалоба – 50 тысяч фунтов
- Нони Мадуэке – 50 тысяч фунтов