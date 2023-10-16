Cтали відомі заробітні плати гравців у Челсі. Найоплачуваніший "аристократ" – Рахім Стерлінг.

Варте уваги Наші запалюють в Англії: українець забив гол-красень Вулверхемптону й асистував у грі з Челсі

Залишилось дати результат

Лондонський колектив, котрий у нинішньому сезоні знову приносить одні неприємності своїм вболівальникам, посідаючи 11 місце в турнірній таблиці. Іспанський сайт Capalogy, у свою чергу, вирішив опублікувати заробітні плати гравців Челсі. Футболісти у столиці Англії отримують солідні суми, проте, на жаль, для фанів "пенсіонерів" це не допомагає їм приносити відповідний результат.

Український представник лондонців Михайло Мудрик, який нещодавно відзначився дебютним голом у синій футболці, отримує 100 тисяч фунтів в тиждень. Така заробітня плата талановитого вінгера є 11-ою в команді. Найоплачуванішим футболістом Челсі став Рахім Стерлінг – 325 тисяч фунтів в тиждень, другу сходинку посів капітан колективу Ріс Джеймс – 250 тисяч, а трійку лідерів замкнули Веслі Фофана та Бен Чілвелл, котрим платять 200 тисяч фунтів в тиждень.

Нагадаємо. Нещодавно Capalogy оприлюднив заробітні плати гравців Жирони. Зокрема, Артем Довбик став третім найоплачуванішим гравцем каталонців, а лідер команди Віктор Циганков отримує вдвічі менше, аніж його український одноклубник.

Зарплатна відомість Челсі