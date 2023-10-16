Стали известны заработные платы игроков в Челси. Самый оплачиваемый "аристократ" – Рахим Стерлинг.

Достойно внимания Наши зажигают в Англии: украинец забил гол-красавец Вулверхэмптона и ассистировал в игре с Челси

Осталось дать результат

Лондонский коллектив, который в нынешнем сезоне снова доставляет одни неприятности своим болельщикам, занимая 11 место в турнирной таблице. Испанский сайт Capalogy, в свою очередь, решил опубликовать заработную плату игроков Челси. Футболисты в столице Англии получают солидные суммы, однако, к сожалению, для фанатов "пенсионеров" это не помогает им приносить соответствующий результат.

Украинский представитель лондонцев Михаил Мудрик, недавно отметился дебютным голом в синей футболке получает 100 тысяч фунтов в неделю. Такая заработная плата талантливого вингера является 11-й в команде. Самым оплачиваемым футболистом Челси стал Рахим Стерлинг – 325 тысяч фунтов в неделю, второе место занял капитан коллектива Рис Джеймс – 250 тысяч, а тройку лидеров замкнули Уэсли Фофана и Бен Чилвелл, которым платят 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним. Недавно Capalogy обнародовал заработные платы игроков Жироны. В частности, Артем Довбик стал третьим оплачиваемым игроком каталонцев, а лидер команды Виктор Цыганков получает вдвое меньше, чем его украинский одноклубник.

Зарплатная ведомость Челси