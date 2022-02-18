Стала заложницей ситуации, – звезда из Украины поддержала Валиеву, которая попалась на допинге

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Савченко поддержала россиянку Камилу Валиеву, попавшую в допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине.

С утешениями в адрес Валиевой выступила знаменитая фигуристка Елена Савченко – чемпионка Украины из Обухова, которая стала в составе сборной Германии золотой медалисткой Пхёнчхана-2018.

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"Дорогая, милая, Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант как у тебя, большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя", – написала Савченко.

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