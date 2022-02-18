Стала заложницей ситуации, – звезда из Украины поддержала Валиеву, которая попалась на допинге
Источник:инстаграм Елены Савченко
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Савченко поддержала россиянку Камилу Валиеву, попавшую в допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине.
С утешениями в адрес Валиевой выступила знаменитая фигуристка Елена Савченко – чемпионка Украины из Обухова, которая стала в составе сборной Германии золотой медалисткой Пхёнчхана-2018.
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"Дорогая, милая, Камила! Уверена, что все то, что тебе довелось пережить, сделает тебя только сильнее! Ты очень талантливая девочка, такой талант как у тебя, большая редкость, ты уникальна! В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя", – написала Савченко.
Что известно о скандале с допингом Валиевой
- 25 декабря 2021 года Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине.
- Мир узнал об этом 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и положено по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований.
- Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля, Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.
- 14 февраля Валиеву допустили к выступлениям в личном турнире Олимпийских игр-2022. Такое решение озвучил Спортивный арбитражный суд на своем выездном заседании в Пекине.