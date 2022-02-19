Стала в один ряд с Реалом и Арсеналом: Рома заинтересовалась защитником Шахтера Додо
Источник:Asromalive.it
Итальянская Рома рассматривает усиление оборонительной линии. В шорт-лист "волков" попал фланговый защитник Шахтера Додо.
Еще один претендент на Додо
Итальянский клуб планирует пополнить свою команду новым защитником в летнее трансферное окно. Однако боссам Ромы придется солидно попотеть, так как на Додо есть много топовых претендентов из Европы.
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Среди кандидатов на бразильца следует выделить Реал, Баварию, Атлетико и Арсенал. Роме сложно будет забрать из-под носа флангового защитника у этих грандов футбола.
Его трансфер оценивают в 20 – 25 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценена в 20 миллионов.
Отметим, что Додо имеет длительный контракт с Шахтером, который рассчитан еще до конца августа 2025 года. Поэтому "горняки" его так легко не отпустят.
Карьера Додо в Шахтере
- 30 июня 2019 года Додо официально стал игроком Шахтера.
- Благодаря своей скорости и самоотдаче почти сразу стал стабильным футболистом основы "горняков" и закрепил за собой позицию правого защитника.
- В сезоне-2021/2022 сыграл в черно-оранжевой футболке 26 матчей, в которых отметился 4 ассистами.