Еще один претендент на Додо

Итальянский клуб планирует пополнить свою команду новым защитником в летнее трансферное окно. Однако боссам Ромы придется солидно попотеть, так как на Додо есть много топовых претендентов из Европы.

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Среди кандидатов на бразильца следует выделить Реал, Баварию, Атлетико и Арсенал. Роме сложно будет забрать из-под носа флангового защитника у этих грандов футбола.

Его трансфер оценивают в 20 – 25 миллионов евро. По данным Transfermarkt, стоимость защитника оценена в 20 миллионов.

Отметим, что Додо имеет длительный контракт с Шахтером, который рассчитан еще до конца августа 2025 года. Поэтому "горняки" его так легко не отпустят.

Карьера Додо в Шахтере