Ще один претендент на Додо
Італійський клуб планує поповнити свою команду новим оборонцем у літнє трансферне вікно. Однак босам Роми доведеться солідно попітніти, адже на Додо є багато топових претендентів із Європи.
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Серед кандидатів на бразильця слід виділити Реал, Баварію, Атлетіко та Арсенал. Ромі складно буде забрати з-під носа флангового захисника у цих грандів футболу.
Його трансфер оцінюють у 20 – 25 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість захисника оцінена у 20 мільйонів.
Відзначимо, що Додо має довготривалий контракт із Шахтарем, який розрахований ще до кінця серпня 2025 року. Тому "гірники" його так легко не відпустять.
Кар'єра Додо у Шахтарі
- 30 червня 2019 року Додо офіційно став гравцем Шахтаря.
- Завдяки своїй швидкості та самовіддачі майже одразу став стабільним футболістом основи "гірників" та закріпив за собою позицію правого захисника.
- У сезоні-2021/2022 відіграв у чорно-помаранчевій футболці 26 матчів, у яких відзначився 4 асистами.