Стала известна причина отсутствия Миколенко на последнем матче Эвертона

Украинский защитник Виталий Миколенко остался вне заявки исполняющего обязанности главного тренера Эвертона Данкана Фергюсона на матч против Астон Виллы.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, футболист не был включен в список игроков Данканом Фергюсоном из-за проблем со спиной.

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Более подробной информации источник не дает. Сначала было неизвестно почему 22-летний украинский защитник пропускает важную игру с Астон Вилла. На записи, опубликованной пресс-службой Эвертона, видно, что Миколенко выходил из клубного автобуса.

Миколенко в Эвертоне

После официального перехода в Эвертон 1 января Миколенко провел два полных поединка, сыграв максимально возможные 210 минут.

На данный момент Эвертон занимает 16 место АПЛ. Если травма оказалась несерьезной, то защитник сможет принять участие в следующей игре "ирисок", которая состоится против Брентфорда в Кубке Англии (5 февраля).