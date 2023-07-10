На этом событии произошло битва взглядов. Также был поднят интересный для всех вопрос по поводу билетов и цен на них.

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Стоимость билетов порадует болельщиков

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал о ценах на билеты на бой украинца и британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Информация о билетах скоро появится. Поэтому очень скоро мы увидим билеты в продаже. Об этом мы сообщим общественности. Мы решили сделать это мероприятие действительно демократичным и приемлемым для всех, поэтому цена билетов стартует от 49 злотых, всего 11 евро. Это лучшая цена, поэтому каждый может себе это позволить,

– сообщил Красюк.

Напомним. Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.