Стала чемпионкой мира одной рукой: эксклюзив с Еленой Овчинниковой

Сложно посчитать все яркие победы и титулы Елены Овчинниковой. Спортсменка во второй части эксклюзивного интервью рассказала об отличиях UFC от Bellator, одном миллионе долларов, бое с травмой и о планах после завершения карьеры.

Овчинникова: Верю, что мне удастся открыть свою школу

В первой части разговора Елена Овчинникова рассказала о развитии своего вида спорта в Украине, предложениях сменить гражданство, как выбиться из тренировок в подвале на вершины спорта и о предложении одного из лучших бойцов мира Конора МакГрегора.

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Одной из давних грез спортсменки является открытие собственного зала. Елена хочет воплотить мечту в реальность в родной Украине, но не исключает, если переедет в США, то может открыть что-то свое и там. Однако в приоритете у Елены – помогать нашим талантливым спортсменам.

Видео с тренировки

"В свое время мне очень повезло найти хорошего менеджера и тренера, которые вывозили за границу на соревнования. Украина имеет очень много талантливых молодых бойцов, которые могли бы достигать и приносить высокие результаты для страны. Но у них нет возможности выехать на бои за пределы Украины, как финансово, потому что государство не поддерживает, так и не хватает менеджеров, промоутеров, которые бы вели спортсмена к какому-то определенному успеху", – сказала Елена.

Всегда хотела помочь нашим спортсменам, которые чего-то стоят. Хочу, чтобы они имели возможность показывать высокие результаты. Верю, что мне удастся открыть свою школу и помогать бойцам выезжать за границу для достижения успеха,

– добавила спортсменка.

"Хочется жить в родной стране"

Как призналась Елена, в ее планах нет переезда в США для жизни на постоянной основе.

Хочется ездить туда на определенное время для тренировок или других вопросов. Если удастся в будущем открыть собственный бизнес в США, то все равно не буду покидать Украину на всю жизнь. Хочется жить в родной стране. Возможно, со временем мое мнение поменяется, но пока у меня только такие планы,

– откровенно рассказала Овчинникова.

Елена тяжелым трудом прославляет Украину на весь мир, но в родной стране ее работу не слишком оценивают. Овчинникова уже давно могла бы уехать за океан, где она бы значительно быстрее дошла до того, что имеет сейчас. Но ее украинское сердце взяло верх над предложениями с лучшими условиями.

По опыту и примерам скажу, что талантливые спортсмены, которые начинают свою карьеру за океаном, быстрее достигают успеха и узнаваемости, чем в Украине. Там они за 1,5 – 3 года достигают больших успехов и медийности, чем это происходит на украинской земле. За три года их знает весь мир, а здесь мне понадобилось 20 лет, хотя меня почти не узнают во Львове,

– сказала спортсменка.

"Сейчас все это только в планах, понемногу иду к своей мечте"

Сколько нужно потратить средств, чтобы открыть собственный зал? Елена рассказала, что пока не подсчитывала сумму, так как сейчас это все только в планах. Титулованная спортсменка понемногу идет к своей давней мечте.

Снять помещение, это одно. А вот обустраивать его внутри, купить инвентарь, это уже другой вопрос. Один мешок может стоить около 150 долларов и больше. Все зависит от качества. И это уже не говоря о лапах, которых нужно около 20 пар на зал. Открытие собственного зала серьезно ударит по бюджету. Сейчас все это только в планах, понемногу иду к своей мечте,

– отметила Овчинникова.



Титулы Елены Овчинниковой / Фото instagram.com/lenaovchynnikova

Почему так сложно пробить дно медийных ресурсов, если ты не футболист?

Обидно, что в Украине, если ты не футболист или боксер, тебе будет сложно стать медийной личностью. Очень многие СМИ освещают эти виды спорта, а вот с другими у нас проблемы.

Очень многие СМИ освещают только трансляции футбольных матчей, а также боксерских боев, если это мировой уровень, то есть поединки Усика, Ломаченко и других именитых боксеров. У нас есть много крутых видов спорта, которые заслуживают привлечения внимания со стороны журналистов. Но, к сожалению, почти ничего не меняется,

– отметила Лена.

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"Тема благотворительности не является для меня чужой"

На что Елена Овчинникова бы потратила один миллион долларов?: "Часть бы потратила на путешествия, обновила технику и переехала бы из квартиры в дом. Конечно, помогла бы семье и часть денег потратила на благотворительность. Эта тема не является для меня чужой".

Планы после карьеры

Елена рассказала, что после завершения спортивной карьеры хочет заниматься не одним делом. Овчинникова не будет останавливаться на достигнутом: "Я всесторонне развитая девушка, поэтому хотелось бы успевать совмещать сразу несколько дел. Для того, чтобы все успевать, нужно набирать команду профессионалов, которые бы помогали все это делать. Конечно, все это требует все тех же финансов, чтобы обеспечить команду всем необходимым. Хочется организовывать все так, чтобы команда хотела на тебя работать, ведь человек всегда "убегает" туда, где ему будет лучше".

Видеообзор поединков украинки

"Бои – это жесткие и яркие шоу, которые хотят видеть люди"

Елена Овчинникова рассказала о тонкостях и различиях UFC и Bellator – организаций, которые устраивают бои смешанных единоборств.

В 2016 году Овчинникова подписала контракт с американским промоушеном Bellator. Дебютный бой состоялся 26 февраля в главной карте турнира Bellator 150 против Ребеки Рут. По единогласному решению судей победу отдали Ребекке Рут.

Украинка выступает в Bellator, где с теплом и человечностью относятся к бойцам. Спортсменка рассказала свою историю прихода в Bellator.

Елене повезло встретить американского менеджера, когда приезжала в США на соревнования по тайскому боксу. Именно он предложил кандидатуру Овчинниковой этой организации.

Организации уделяют большое внимание соцсетям бойцов. Всем нужно шоу. Узнаваемые бойцы привлекают публику, которая приносит деньги за посещение поединка.

"В организации просмотрели мои соцсети, потому что они огромное внимание обращают на медийность бойцов. Есть много классных спортсменов, которые преуспевают, но не слишком активны в соцсетях, поэтому им значительно сложнее себя протолкнуть. На них могут обратить внимание, если человек идет на пролом и "валит" всех соперников на своем пути. Но Bellator такие бойцы не слишком интересны, хотя они принимают таких спортсменов", – рассказала такой интересный нюанс украинка.

Если выбирать между бойцами одинакового уровня, но у одного будет большая медийность, то именно ему организация даст преимущество. В Украине тоже в то время было много классных бойцов, но о них никто почти не знал, поэтому никто ими не заинтересовался. Бои – это жесткие и яркие шоу, которые хотят увидеть люди,

– отметила Лена.



Елена Овчинникова / Фото instagram.com/lenaovchynnikova

О жестких условиях UFC и человечности Bellator

Елене поступало предложение от UFC, но ее условия были не слишком хороши и со многими ограничениями.

Например, в тот момент был пункт о проведении всего одного боя за долгий период. Параллельно я не имела бы права выступать на других соревнованиях. А это "простой" для спортсмена, это все реальная катастрофа. Условия Bellator значительно мягче. Там разрешали выступать параллельно в ММА, если это не были прямые конкуренты для них,

– рассказала Овчинникова.

Еще один огромный плюс Bellator – человечность. В организации с теплом относятся ко всем бойцам, для них мы в первую очередь – люди. В UFC же все наоборот. Там в бойцах видят не людей, а спортсменов, которые приносят деньги и являются частью бизнеса.

Украинская спортсменка рассказала, что UFC не слишком держат бойцов. Многие чемпионы перешли из UFC в Bellator, где с уважением относятся ко всем бойцам.

"Становиться известным – супер, но зарабатывать и есть хочется всем"

Третий момент – спонсорство. Ранее в UFC разрешалось иметь сразу несколько спонсоров, но после соглашения с Reebook все изменилось. В организации запретили иметь других спонсоров.

Многие бойцы начали терять на этом деньги из-за такой политики. Большинство топовых спортсменов зарабатывали больше на спонсорах, чем на гонорарах. Сейчас они сменили Reebook на Venom. Но и без этого у Bellator лояльнее относятся к таким моментам. Сражаться и становиться известным – это супер, а зарабатывать и есть хочется всем,

– добавила Овчинникова.



Овчинникова – Сильвестр / Фото PLAYPRO

"У меня был перелом за переломом"

Спорт не обходится без травм. Вид спорта Елены очень травматичный, поэтому Овчинникова тоже неоднократно получала травмы. Украинка десять раз ломала одну и ту же руку. Через некоторое время поставила пластину, которую должна была снять через год. Но Елена ходит с ней в руке с 2011 года.

Спортсменка призналась, что иногда она мешает и дает о себе знать. Наша землячка боится ее вынимать из-за риска очередного перелома.

Именно эта травма ужасно меня отбрасывала назад. Сначала месяц нужно было ходить в гипсе, потом еще такой промежуток времени восстанавливаться, и еще больше 30 дней втягиваться в работу. Конечно, ни один из спортсменов не соблюдает все эти требования. Из-за этого у меня был перелом за переломом, я не давала руке полностью зажить,

– сказала Лена.

"Это было очень сложно, а особенно психологически"

Травма отняла около шести месяцев карьеры Овчинниковой: "Обидно, когда побеждаешь в поединке, выходишь на хороший уровень в поединке, уже планируются следующие бои, а тут раз и повреждение. Тогда на твое место приходит другой боец, а тебе приходится начинать все сначала".

Это было очень сложно, а особенно психологически. Сколько себя помню, то после наложения гипса не тренировалась только первые один-два дня. После сразу приходила в зал и работала, как могла,

– добавила украинка.



Овчинникова / Фото instagram.com/lenaovchynnikova

Провела бой со сломанным ребром

Как призналась Елена, у нее были случаи, когда выходила на поединок с серьезной травмой. Овчинникова рассказала, что было такое на профессиональном поединке в Германии. За неделю до этого она сломала ребро, что не давало легко дышать и двигаться.

Тогда команда украинки позвонила в Германию, чтобы сообщить известие о травме Елены. Но немецкая сторона уговаривала Елену приехать на поединок. С их стороны Овчинникова услышала много обещаний, которые, к сожалению, не были соблюдены.

"Пресса гудела заголовками. Моей соперницей была телеведущая, которая совмещала спортивную и медийную карьеры".

Они даже обещали, что оппонентка не будет бить в мое травмированное ребро. Делали все для того, чтобы я только приехала и провела бой. Мы согласились. Это должен был быть 10-раундовый бой. Это была странная история, которую я буду помнить всю жизнь,

– вспомнила украинка.

"Бей в ребро"

"С первого раунда я не стала бросаться в атаку, вела бой в традиционном для себя стиле, присматриваясь к сопернице. Со второго до седьмого раунда я полностью доминировала в поединке, перебивала соперницу. У ее команды уже началась паника из-за моего превосходства. Немка не могла проиграть на глазах родных болельщиков", – продолжила рассказывать историю Елена.

В седьмом раунде услышала указание из ее команды: "Бей в ребро". После нескольких ее ударов ногой в травмированное ребро мне стало сложно дышать, потемнело в глазах, отходила к канатам, потому что реально уже не видела, что происходит, из-за нехватки кислорода. Конечно, меня сняли с боя. Что сделала немецкая сторона? Она выложила первый и последний раунды. Вот такая странная история была у меня,

– добавила Овчинникова.

Видео с тренировочного процесса

Выиграла чемпионат мира одной рукой

Но это не последний случай такого поединка для украинки. Спортсменка за две недели до поединка сломала руку. Елена снимала гипс на взвешивании и медосмотрах для того, чтобы никто не догадался о ее травме.

"Когда они осматривали и нажимали на мои руки, мне нужно было улыбаться и делать вид, что мне совсем не больно. Выходила на бой, а после поединка снова надевала гипс. Около трех дней так противостояла соперницам. Выиграла чемпионат мира одной рукой. Ехала на этот старт с одной целью – победа".

Однако история не была такой идеальной. За десять секунд до завершения последнего боя Елена на автомате выбросила удар травмированной рукой, что привело к еще большему повреждению.

За десять секунд до завершения последнего боя выбросила удар с правой. Тогда моей соперницей была непростая нигерийка, которую отправляла в нокдауны, но в каждом случае она поднималась и продолжала бой. Тогда на кураже ударила правой, которая еще не зажила после перелома, и прямо во время поединка повредила ее еще больше. Кажется, что я побывала во всех больницах мира, где проводила поединки,

– с улыбкой на лице рассказала наша землячка.