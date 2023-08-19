Это была первая официальная игра под руководством нового наставника из Аргентины. Единственный гол в составе Челси забил Аксель Дисаси, спасший "аристократов" от поражения в поединке против "мерсисайдцев" 1:1.

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Почеттино: Разочаровываться может только клуб

Накануне Маурисио Почеттино обратился к своей команде, в частности к футболистам, которых не удовлетворяет их положение в Челси.

Аргентинский специалист убежден, что футболисты, подписываемые лондонским клубом, ежедневно должны доказывать свой профессионализм и то, что они заслуживают играть в таком европейском гранде.

"Если у футболиста восьмилетний контракт – он должен быть ответственным и демонстрировать уважение, преданность и качество, которое мы ожидаем от него. Если нет – он не будет играть. Игрокам нельзя огорчаться. Разочаровываться может только клуб. Ведь если мы подписываем игрока и даем ему восьмилетний контракт, а он не желает делать то, что мы от него ожидаем, и не играет – это из-за него, а не из-за нас. Им нужно выложиться изо всех сил и демонстрировать талант, который, как мы считаем, у них есть", – добавил тренер "синих".

Напомним! Маурисио Почеттино начал работу с Челси 1 июля 2023 года. Его контракт с аристократами рассчитан до конца июня 2025 года.

Почеттино признался, что клуб никого силой не будет держать в команде, а судьба футболистов в Лондоне будет зависеть от них и их игры на футбольном поле.

Что касается недовольных игроков... Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, дверь на выход для них открыта. Тренер должен иметь поддержку владельцев, иначе будет тяжело,

– подчеркнул Почеттино.

Это обращение было ко всем футболистам лондонского клуба, исключением не является и наш Михаил Мудрик, который имеет с Челси соглашение до 30 июня 2031 года. Фанаты очень многое ожидают от украинца, который в предсезонном турне в США забил свой дебютный гол за "аристократов". Теперь ждет первый мяч левого вингера сборной Украины уже в официальном поединке.

К слову, в матче против Ливерпуля Мудрик вышел на замену только в конце поединка и провел на поле скудные 9 минут.

Обратите внимание! Уже 20 августа Челси сыграет во 2-м туре против Вест Хэма. Для "синих" это будет выездной поединок. Начало встречи в 18:30 (по Киеву).