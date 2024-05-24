Марина Стакушич – Юлия Стародубцева 0:2 (3:6, 2:6)

В финале квалификации Ролан Гаррос-2024 украинка уверенно одолела соперницу. Матч длился менее, чем полтора часа, пишет 24 канал.

Первое преодоление квалификации в карьере Стародубцевой

Украинка одолела соперницу из Канады, взяв четыре подачи и доминируя во втором сете.

Именно во втором сете Стародубцева при счете 2:2 выиграла четыре гейма подряд и завершила матч победным очком на приеме.

Что такое Ролан Гаррос Это Открытый чемпионат Франции по теннису, проходящий ежегодно в Париже в течение двух недель в конце мая начале июня. С 1925 года, когда турнир стал открыт для иностранных участников, он является одним из четырех турниров серии Grand Slam, и проходит после Открытого чемпионата Австралии, но перед Уимблдонским турниром и Открытым чемпионатом США. Свое название получил от одноименных теннисных кортов – Ролан Гаррос.

Отметим, что Открытый чемпионат Франции-2024 по теннису будет проходить до 9 июня. Юлия Стародубцева станет дебютанткой основной сетки турнира.