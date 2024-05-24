Марина Стакушич – Юлія Стародубцева 0:2 (3:6, 2:6)

У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос-2024 українка впевнено здолала суперницю. Матч тривав менше, ніж півтори години, пише 24 канал.

Перше подолання кваліфікації в кар'єрі Стародубцевої

Українка здолала суперницю з Канади, взявши чотири подачі та домінуючи у другому сеті.

Саме в другому сеті Стародубцева за рахунку 2:2 виграла чотири гейми поспіль і завершила матч переможним очком на прийомі.

Що таке Ролан Гаррос Це Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, що проходить щорічно в Парижі протягом двох тижнів наприкінці травня початку червня. З 1925 року, коли турнір став відкритий для іноземних учасників, він є одним з чотирьох турнірів серії Grand Slam, і проходить після Відкритого чемпіонату Австралії, але перед Вімблдонським турніром та Відкритим чемпіонатом США. Свою назву отримав від однойменних тенісних кортів – Ролан Гаррос.

Відзначимо, що Відкритий чемпіонат Франції-2024 з тенісу проходитиме до 9 червня. Юлія Стародубцева стане дебютанткою основної сітки турніру.