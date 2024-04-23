"Уехал из России еще в 2017 году": Стаховский раскритиковал звезду тенниса за молчание о войне
Источник:Суспильне Культура
Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о российском теннисисте Данииле Медведеве. Известный спортсмен из страны-агрессора до сих пор пытается усидеть на двух стульях.
Большое количество российских спортсменов стараются избегать вопросов о войне в Украине. Они сохраняют условный "нейтралитет", но ни словом не осуждают агрессию своего родного государства.
Читайте также Распад России неизбежен: Стаховский рассказал, какой видит победу Украины
Молчание Медведева
Одним из таких лицемеров является четвертый номер мирового рейтинга ATP Даниил Медведев. Он не смог набраться мужества и публично осудить Россию за преступления в Украине.
Об этом рассказал бывший теннисист, а ныне боец Нацгвардии Украины Сергей Стаховский. Он напомнил, что семья Медведева давно выехала из России и ей ничего не угрожает. Однако россиянин продолжает играть в молчанку.
"Я знаю, что он с семьей выехал из России в 2017 году. Никто из его близких в России не живет.
Но он, как рыба, набрал в рот воды, он до сих пор молчит и ничего не сказал о том, что происходит в Украине", – рассказал Стаховский.
"Нейтральный" Медведев мечтает об Олимпиаде
- Отметим, что Даниил Медведев выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее он делал заявление, что планирует принять участие в Олимпиаде-2024.
- Один из самых популярных российских спортсменов надеется, что его допустят к соревнованиям в Париже.
- Кстати, в России не в восторге от таких высказываний звезды. Они считают таких спортсменов "предателями".