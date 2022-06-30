Стаховский рассказал, что необходимо сделать для победы Украины: у Притулы главная роль

Бывший теннисист Сергей Стаховский рассказал, при каких условиях Украина может приблизить свою победу. Он упомянул известного шоумена Сергея Притула.

Стаховский: Пока мы делаем все, чтобы не проигрывать

Экс-тенсист поделился мнениями, когда Украина победит российских кафиров и что для этого необходимо сделать.

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Когда Притула собирает на ядерное оружие,

– сказал Стаховский.

Бывший теннисист подчеркнул, что, к сожалению, все зависит не только от украинцев, но и от западных партнеров.

"120 секунд. Нет, на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы это было как можно быстрее. Еще в марте я думал, что до конца года мы могли бы выгнать оккупантов, но большая временная составляющая зависит не от нас, а от наших партнеров.

Если предоставят оружие, которое нам сможет развязать руки, то тогда я уверен, что мы будем наступать и вычистим нашу страну. Пока мы делаем все, чтобы не проигрывать. А мы должны иметь возможность наступать", – добавил экс-игрок.

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