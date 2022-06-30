Стаховский рассказал, что необходимо сделать для победы Украины: у Притулы главная роль
Источник:"Укрінформ"
Бывший теннисист Сергей Стаховский рассказал, при каких условиях Украина может приблизить свою победу. Он упомянул известного шоумена Сергея Притула.
Стаховский: Пока мы делаем все, чтобы не проигрывать
Экс-тенсист поделился мнениями, когда Украина победит российских кафиров и что для этого необходимо сделать.
Читайте також Стаховський розкритикував рішення Усика провести бій в Саудівській Аравії
Когда Притула собирает на ядерное оружие,
– сказал Стаховский.
Бывший теннисист подчеркнул, что, к сожалению, все зависит не только от украинцев, но и от западных партнеров.
"120 секунд. Нет, на самом деле мне бы очень хотелось, чтобы это было как можно быстрее. Еще в марте я думал, что до конца года мы могли бы выгнать оккупантов, но большая временная составляющая зависит не от нас, а от наших партнеров.
Если предоставят оружие, которое нам сможет развязать руки, то тогда я уверен, что мы будем наступать и вычистим нашу страну. Пока мы делаем все, чтобы не проигрывать. А мы должны иметь возможность наступать", – добавил экс-игрок.
Проект Приюта "Народный Bayraktar"
- 22 июня на свой день рождения телеведущий, шоумен, общественный и политический деятель Сергей Притула объявил о всеукраинском сборе средств на "Байракторы".
- За 7 дней команда волонтеров планировала собрать 500 миллионов гривен для того, чтобы купить 3 "Байрактора". Однако всего за 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен.
- Беспилотники Bayraktar, на которые собирал средства, волонтер Сергей Притула, Украина получит бесплатно.