Распад России неизбежен: Стаховский рассказал, какой видит победу Украины

Украинский теннисист Сергей Стаховский с начала войны сменил ракетку на оружие и стал на защиту Родины. Сейчас бывший спортсмен служит в спецподразделении СБУ,

24 февраля исполнится вторая годовщина полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины. Благодаря самоотверженности наших воинов коварный враг не сумел "захватить Киев за три дня".

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Какой видит победу Украины Стаховский

Бывшая первая ракетка Украины в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Сергей не мог оставаться в стороне, когда путинские орды двигались к его родному Киеву.

Наши воины остановили захватчиков и отбросили их от столицы. Однако до полной победы еще далеко. По мнению Стаховского, Россия должна распасться на меньшие государства и перестать существовать в современных границах. Только в таком случае она не будет угрожать Украине.

"Пока она существует и будет существовать в таких масштабах, как сейчас, она всегда будет врагом, и мы всегда будем жить в условиях, что они могут напасть снова.

То есть для меня наша победа – это Россия распадается на Московию, какой-то там регион размером с Украину. А дальше там Кавказ, Сибирь – они распадаются на отдельные государства.

Вот для меня будет победа Украины. Случится ли она при моей жизни – не знаю. Но она точно когда-то произойдет", – сказал Стаховский.