С упоминанием о "Да Винчи": Стаховский поздравил нацию с Днем Государственного флага Украины

Украинцы 23 августа отмечают день, посвященный одному из государственных символов – флагу Украины. По традиции его празднуют поднятием флага на территории всего государства. Он развевается на зданиях власти, из окон, поднимают его также и за рубежом страны.

После начала войны население Украины осознало, какую ценность имеет родная символика и обычаи. Ведь только за любовь к сине-желтым цветам вас могут убить или пытать. К сожалению, так произошло еще в далеком 2014 году с вратарем из Краматорска Степаном Чубенко, которого "освободители" убили просто за то, что у него на руке была лента в патриотических цветах.

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Цвета свободы

Как знаем, это был далеко не первый и не последний трагический случай. Именно поэтому украинцы бьются до последнего за свое, ведь чужого нам не нужно, но родное мы не отдадим и не предадим.

Об этом и напомнил Сергей Стаховский – экс-первая ракетка Украины, а ныне украинский воин, который защищает ценности нации с оружием в руках. Теннисист в своем поздравлении к украинцам вспомнил павших за свободу, для которых страна и, в частности флаг, имели сакральное значение.

Цвета свободных и несгибаемых, цвета храбрых и отважных, цвета неравнодушных и преданных. Честь и уважение всем убитым и замученным украинцам, которые даже в самый страшный момент в своей жизни не передали свой флаг. Отомстим за каждого,

– написал Стаховский.

К своему сообщению украинец добавил фотографии из своей спортивной карьеры, когда он играл за сборную Украины и нынешнего себя в военной форме.



Для Сергея Стаховского украинский флаг всегда имел особое значение / коллаж 24 Канала

Также Сергей добавил фото Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", 9 лет защищавшего страну, но, к сожалению, после очередного боевого выхода вернувшегося на щите.



Сергей Стаховский из "Да Винчи" и его девушкой Алиной Михайловой / инстаграм спортсмена

Редакция 24 Канала присоединятся к поздравлениям Сергея Стаховского и желает всем навсегда запомнить, какой ценой нам дается возможность праздновать такие дни. Обязательно победим. Слава Украине!