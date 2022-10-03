Украинский отличается от языка насильников и убийц, – Стаховский к Папе Римскому
Источник:твиттер Сергея Стаховского
Недавно Папа Римский Франциск обратился к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Он призывает их к переговорам.
Он обратился к Зеленскому в твиттере и отметил, чтобы глава государства согласился сесть за стол переговоров. Само сообщение было на русском языке.
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Стаховский обратился к Папе Римскому
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал этот твит.
Я что-то не понимаю это он к х*йлу обращается? Ваше святейшество, украинский язык отличается от языка насильников и убийц,
– написал Стаховский.
Напомним, что 30 сентября президент Владимир Зеленский официально сообщил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорить с Путиным не будет, потому что с ним переговоры невозможны. Переговоры будут проводить только с новым российским президентом.
Что известно о теннисисте
- Стаховский после 24 февраля сразу вернулся в Украину. Сам спортсмен проживает в Венгрии. А к моменту полномасштабного вторжения он был на отдыхе в Дубае.
- Он взял в руки оружие, чтобы защитить страну от русских кафиров. Теннисист патрулировал Киев. Также он был на Харьковщине и других городах, страдающих обстрелами россиян.
- Сейчас Сергей активно помогает Украине, он участвует в разных благотворительных мероприятиях, а также ездит на передовую, чтобы поддержать наших защитников.