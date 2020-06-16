Стаховский – о Стерненко: вместо суда над нападавшими у нас суд над потерпевшим
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский выразил свое недовольство судебным процессом над общественным активистом Сергеем Стерненко.
Стаховский осудил суд над Стерненко. Об этом он написал в Facebook.
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Человек на которого совершили ДВА нападения (избиение + больница, стреляли из травмата в спину) во время третьего нападения сопротивлялся, и смертельно ранил одного из нападавших... вместо суда над нападавшими у нас суд над пострадавшим... Во время заседания полиция, извиняюсь это уже в прошлости, МИЛИЦИЯ и НЕДОЛЮСТРИРОВАННАЯ БЕРКУТНЯ бьет депутатов и митингующих ногами по голове
СТЕРНЕНКО хотят взять на поруки несколько депутатов( среди них Киборг Роман Костенко) но судье пофиг. Потому что он себя считает всемогущим... Что я могу сказать.. #МиВсіСтеренко. Это я не касаюсь дел Майдана, Шеремета, Кати Гандзюк,
– отметил Стаховский.
Дело Стерненко: коротко
- Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году.
- Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранение стало смертельным.
- Пророссийские политики призвали объявить активисту подозрение, но никто не обращал внимания.
- О подозрении снова зашла речь после назначения новой генпрокурорки Ирины Венедиктовой.
- Подозрение об умышленном убийстве и ношении оружия Стерненко сообщили 11 июня. До сих пор говорилось о "самозащите".
- СБУ считает, что активист действительно использовал свое право на оборону, но потом догнал нападающего и нанес ему смертельный удар.
- 15 июня суд избрал ему круглосуточный домашний арест на 60 суток.
- На защиту Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.
- Сам активист призывает поддерживать не конкретно его, а вообще право на защиту своей жизни и здоровья.